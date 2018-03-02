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| | Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце

Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце

Сегодня, 16:19
Заслуженный артист России Андрей Леонов, сын легендарного актера Евгения Леонова, побывал в студии Бориса Корчевникова и принял участие в съемках передачи «Судьба человека». Там он вспомнил о своем прославленном отце и рассказал о том, как же по-разному, на самом деле, сложились их судьбы.

Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце

 

Во время съемок в картине «Полосатый рейс» Евгений Леонов получил известие о том, что у него родился сын и на радостях кинулся расцеловывать тиграм морды. Андрей стал его единственным ребенком, который был рожден в браке с любимой супругой Вандой.

Леонов-младший признался в том, что еще в детстве он столкнулся с таким периодом, что искренне стеснялся собственного отца. Внимание к артисту в общественных местах было слишком высоким. Это, правда, не меняло их отношений, ведь Евгений Леонов всегда вел себя, как любящий отец, поддерживал и сопереживал во всех ситуациях.

Актер также признался, что Евгений Леонов свою любовь проявлял не всегда открыто, но Андрей точно знал, когда это случается. Тем не менее, всегда опекаемый сын однажды захотел свободы и, что странно, сначала пытался построить военную карьеру, но ничего из этого у него не получилось и он пошел по стопам любимого отца.
Николай Офицеров
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