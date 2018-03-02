BMW нет, но вы держитесь: Лена Миро рассказала, как спортсменов обманули с наградами

Блогер Лена Миро прокомментировала информацию о невыдаче российским олимпийским спортсменам ранее обещанных BMW X6 за участие в Играх. По ее мнению, в данном случае нет ничего удивительного.

Никита Готский

Прежде Фонд Дмитрия Медведева приобрел 140 машин BMW для награждения призеров прошедшей Олимпиады. Так, за золотые медали победители получали иномарку X6, серебряные призеры пятую модель, бронзовые четвертую. В результате автомобили BMW X6 пропали без вести, а спортсменам предоставили X5 и X4.Миро возмущается подобным, также указывая слова представителей Фонда о том, что якобы заявление о награждении BMW X6 является слухом. Блогер удивлена таким «отступлением» Фонда, ведь с информацией о наградах выступали ведущие отечественные СМИ.Лена Миро уверена X6 «попросту прилипли к ручкам дарителей». О самих атлетах, участвовавших на Играх, она тоже отзывается в негативном тоне.