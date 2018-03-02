Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу Российские наёмники оказались случайными жертвами в Сирии Армагеддону будут предшествовать три дня скорби – Конспирологи
| | BMW нет, но вы держитесь: Лена Миро рассказала, как спортсменов обманули с наградами

BMW нет, но вы держитесь: Лена Миро рассказала, как спортсменов обманули с наградами

Сегодня, 15:38
Блогер Лена Миро прокомментировала информацию о невыдаче российским олимпийским спортсменам ранее обещанных BMW X6 за участие в Играх. По ее мнению, в данном случае нет ничего удивительного.

BMW нет, но вы держитесь: Лена Миро рассказала, как спортсменов обманули с наградами

 

Прежде Фонд Дмитрия Медведева приобрел 140 машин BMW для награждения призеров прошедшей Олимпиады. Так, за золотые медали победители получали иномарку X6, серебряные призеры пятую модель, бронзовые четвертую. В результате автомобили BMW X6 пропали без вести, а спортсменам предоставили X5 и X4.

Миро возмущается подобным, также указывая слова представителей Фонда о том, что якобы заявление о награждении BMW X6 является слухом. Блогер удивлена таким «отступлением» Фонда, ведь с информацией о наградах выступали ведущие отечественные СМИ.

Лена Миро уверена X6 «попросту прилипли к ручкам дарителей». О самих атлетах, участвовавших на Играх, она тоже отзывается в негативном тоне.
Никита Готский
Новости по теме
«Позор российского спорта!»: Лена Миро раскритиковала Олимпиаду-2018
«Позор российского спорта!»: Лена Миро раскритиковала Олимпиаду-2018

Популярный блогер сети LiveJournal Лена Миро в резкой форме отозвалась об Олимпиаде 2018 года, а также о самих российских спортсменах.

«А вы зачем женились?: Блогер Лена Миро прокомментировала развод Дженнифер Энистон
«А вы зачем женились?: Блогер Лена Миро прокомментировала развод Дженнифер Энистон

Популярный отечественный блогер в Сети LiveJournal Лена Миро прокомментировала громкую новость: актриса Дженнифер Энистон разводится со своим супругом актером

Блогер Лена Миро сравнила голого Максима Галкина с бабушкой
Блогер Лена Миро сравнила голого Максима Галкина с бабушкой

Скандально известный российский блогер Лена Миро критически прокомментировала внешний вид 40-летнего юмориста. Миро поместила на свою страницу в ЖЖ пляжные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости