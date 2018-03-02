BMW нет, но вы держитесь: Лена Миро рассказала, как спортсменов обманули с наградами

Прежде Фонд Дмитрия Медведева приобрел 140 машин BMW для награждения призеров прошедшей Олимпиады. Так, за золотые медали победители получали иномарку X6, серебряные призеры пятую модель, бронзовые четвертую. В результате автомобили BMW X6 пропали без вести, а спортсменам предоставили X5 и X4.
Миро возмущается подобным, также указывая слова представителей Фонда о том, что якобы заявление о награждении BMW X6 является слухом. Блогер удивлена таким «отступлением» Фонда, ведь с информацией о наградах выступали ведущие отечественные СМИ.
Лена Миро уверена X6 «попросту прилипли к ручкам дарителей». О самих атлетах, участвовавших на Играх, она тоже отзывается в негативном тоне.