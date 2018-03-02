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| | Николай Соболев разоблачил передачу «Звезды под гипнозом»

Николай Соболев разоблачил передачу «Звезды под гипнозом»

Сегодня, 15:28
Довольно известный российский блогер Николай Соболев опубликовал очередной ролик на видеохостинге YouTube, где раскритиковал шоу под названием «Звёзды под гипнозом», которое претендует на реалистичность.

Николай Соболев разоблачил передачу «Звезды под гипнозом»

 

В своём видеоролике блогер заметил, что на подобные шоу никогда не приглашаются звёзды первой величины, потому что они попросту не придут на второсортный продукт телевидения. В своём обращении к пользователям Соболев вспомнил про Доминика Джокера, Прохора Шаляпина, а также про Аркадия Укупника, имена которых всё ещё помнят многие люди, но чья популярность уже давно канула в лету. Блогер заявил, что появление на таких шоу не более, чем очередная попытка пропиарить забытых знаменитостей.

 

Николай Соболев заявил, что телешоу не является ничем иным, как обманом, однако, обманом, который здорово веселит публику и получает свои заслуженные высокие рейтинги, ради которых и создавалась программа. Также Соболев заметил, что звёзды сами позволяют ввести себя в гипноз, чем и занимается Иса Багиров.
Александр Вест
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