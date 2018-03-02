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| | Медики рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

Медики рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

Сегодня, 15:20
В справочном отделе института Склифосовского проинформировали о здоровье Валерия Гаркалина. Специалисты определяют его состояние как тяжелое, но актера уже переместили в общую реанимацию. О помещении артиста в госпиталь СМИ выяснили во вторник.

Медики рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

 

В Иркутске в День защитника отечества на сцене местного театра должен был появиться Валерий Гаркалин в представлении «Страсть Аполлона», но он на площадку так и не вышел. Через некоторое время коллега сообщил, что артиста забрали в медицинское учреждение в отделение экстренного реанимирования. Сегодня в учреждении имени Склифосовского известили, что актеру стало лучше, температура спала, хотя его состояние также определяют как тяжелое. На данный момент артист находится в общей реанимации.

Ника Гаркалина сообщила, что артисту стало плохо после перенесенного «на ногах» воспаления легких. По сведениям некоторых СМИ, Гаркалин пребывает в больнице с 16 февраля.
Виктория Озерова
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