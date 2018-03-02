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| | Дане Борисовой посоветовали умыться

Дане Борисовой посоветовали умыться

Сегодня, 15:15
Скандально известная ведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками в Instagram очередным видео. На сей раз теледива обращалась к своей дочери Полине Аксеновой. Из видео следует, что малышка собирается навестить маму, и Дана уже вся в предвкушении встречи со своей кровиночкой.

Дане Борисовой посоветовали умыться

 

Такое невинное и трогательное желание, впрочем, не возымело ожидаемого эффекта. Фолловеры буквально ополчились на наркозависимую в прошлом знаменитость. В частности, им не понравилось, что мать называет дочь по имени и фамилии, а не просто, по-русски «доченька». Такое обращение фанаты сочли фальшивым и неуместным при общении с любимым чадом.

Дане Борисовой посоветовали умыться

 

Другие же сфокусировали внимание на внешности Даны. Не понравился им обильный и вульгарный макияж ведущей. Миндальничать комментаторы не стали, и сразу посоветовали Борисовой умыться: встречать в таком виде малолетнюю дочь, по их мнению, просто неприлично. Отдельной порции критики удостоился голос девушки. Его назвали слишком тягучим и манерным, словно знаменитость и сейчас «под кайфом». Некоторые даже разглядели у Борисовой расширенные зрачки – еще один признак наркоманки.

Защитников у теледивы тоже оказалось достаточно. Как верные рыцари они бросились в атаку на хейтеров, призывая их не лить грязь на мать, насильно разлученную с дочерью. Дане же они посоветовали на время отключить комментарии на странице, дабы прийти в себя и наладить душевное равновесие. Всего ролик Борисовой за три часа просмотрели почти 38 тысяч юзеров.
Дарья Светозарова
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