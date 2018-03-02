Асмус растопила сердца фанатов милым видео с дочерью и Харламовым

Кристина Асмус порадовала поклонников душевным видеороликом, где ее дочь читает стихотворение отцу Гарику Харламову. Трогательный ролик опубликован в Instagram.

В записи можно увидеть, как маленькая дочь Асмус и Харламова читает своему родителю стишок. Гарик внимательно слушает девочку, кивая головой в знак согласия с ее рассказом. После того, как ребенок закончил, довольный актер с любовью прижал девочку к себе, похвалив за ее чтение.

Никита Готский

Подписчики Кристины вместе с Харламовым восхищались увиденным. Один из них написал, как «папа заволновался», слушая старания ребенка. Они вспоминают, как их родители и бабушки/дедушки хвалили их за разные добрые поступки в детстве. «Вы такие настоящие и родные», - пишет другая подписчика Асмус. Уже спустя двадцать минут после публикации ролик набрал более 80 тысяч лайков.