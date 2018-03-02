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| | Лиза Арзамасова ждет весенних запахов и волшебства

Лиза Арзамасова ждет весенних запахов и волшебства

Сегодня, 14:29
Известная российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова поделилась со своими подписчиками в Instagram ожиданиями весенних изменений. Актриса рассказала о том, как одно слово может изменить мировосприятие человека.

Лиза Арзамасова ждет весенних запахов и волшебства

 

В официальном Instagram-аккаунте Арзамасовой появилась фотография, на которой Лиза запечатлена в лёгком весеннем платье с букетом цветов в руках. В описании к своей публикации актриса написала о том, что удивительным образом слово «весна» меняет мировосприятие человека, который пусть и кутается в тёплые одеяла, чтобы укрыться от сильных русских морозов, но душой уже чувствует приближение тепла и весенних изменений вокруг. Лиза заметила, что каждую весну у неё возникает чувство предвкушения чего-то невероятного, предвкушение первых запахов весны.

Арзамасова также заметила, что март, скорее всего, будет холодным и снежным, но уже сейчас она ждёт чего-то волшебного. В комментариях подписчики Лизы согласились с ней, заметив, что у них возникает подобное ощущение, которое поднимает настроение даже в самые холодные дни.
Александр Вест
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