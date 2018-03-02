Анна Седокова появилась без белья в новом сезоне Love Is

Известная певица Анна Седокова засветилась в ролике нового сезона сериала Love Is обнаженной. Из одежды на ней было только банное полотенце, которое знаменитость вынуждена была поддерживать одной рукой. Вторая была занята мужчиной, опрометчиво постучавшимся в ее дверь.

Видеоролик, опубликованный на аккаунте певицы в Instagram, Анна сопроводила нитрирующим комментарием: «Ой, что будет вечером!!!». На канале ТНТ стартует третий сезон комедийного сериала, в котором Седокова сыграет легкомысленную красотку-искусительницу, чрезмерно увлеченную уколами красоты. Из-за этого девушку даже называют «ботоксным терминатором».

Дарья Светозарова

Фолловеры Анны не пропустили ролик. Всего за минуту его просмотрели более 26 тысяч фанатов певицы. По их словам, мужчины мало будут следить за сюжетом, а все время будут тратить на созерцание пышных форм артистки, но заоблачный рейтинг сериалу обеспечен. Поклонники заявили, что с нетерпением ждут премьеры нового сезона и даже включили телевизоры, чтобы не пропустить.