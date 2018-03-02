Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу Российские наёмники оказались случайными жертвами в Сирии Армагеддону будут предшествовать три дня скорби – Конспирологи
| | Анна Седокова появилась без белья в новом сезоне Love Is

Анна Седокова появилась без белья в новом сезоне Love Is

Сегодня, 14:26
Известная певица Анна Седокова засветилась в ролике нового сезона сериала Love Is обнаженной. Из одежды на ней было только банное полотенце, которое знаменитость вынуждена была поддерживать одной рукой. Вторая была занята мужчиной, опрометчиво постучавшимся в ее дверь.

Анна Седокова появилась без белья в новом сезоне Love Is

 

Видеоролик, опубликованный на аккаунте певицы в Instagram, Анна сопроводила нитрирующим комментарием: «Ой, что будет вечером!!!». На канале ТНТ стартует третий сезон комедийного сериала, в котором Седокова сыграет легкомысленную красотку-искусительницу, чрезмерно увлеченную уколами красоты. Из-за этого девушку даже называют «ботоксным терминатором».

Анна Седокова появилась без белья в новом сезоне Love Is

 

Фолловеры Анны не пропустили ролик. Всего за минуту его просмотрели более 26 тысяч фанатов певицы. По их словам, мужчины мало будут следить за сюжетом, а все время будут тратить на созерцание пышных форм артистки, но заоблачный рейтинг сериалу обеспечен. Поклонники заявили, что с нетерпением ждут премьеры нового сезона и даже включили телевизоры, чтобы не пропустить.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Анна Седокова станцевала с ёжиком
Анна Седокова станцевала с ёжиком

Известная украинская поп-певица Анна Седокова, получившая широкую популярность благодаря участию в группе «ВИА Гра», порадовала своих фанатов, загрузив в

Анна Седокова рассказала о своём новом концерте
Анна Седокова рассказала о своём новом концерте

Известная украинская певица Анна Седокова, получившая широкую известность благодаря участию в весьма популярной музыкальной группе под названием «ВИА Гра»,

Анна Седокова с откровенным декольте отправилась на поиски приключений
Анна Седокова с откровенным декольте отправилась на поиски приключений

Анна Седокова с откровенным декольте отправилась на поиски приключений. Популярная российская певица опубликовала в своем микроблоге в Instagram гифку с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости