Анна Седокова появилась без белья в новом сезоне Love Is

Видеоролик, опубликованный на аккаунте певицы в Instagram, Анна сопроводила нитрирующим комментарием: «Ой, что будет вечером!!!». На канале ТНТ стартует третий сезон комедийного сериала, в котором Седокова сыграет легкомысленную красотку-искусительницу, чрезмерно увлеченную уколами красоты. Из-за этого девушку даже называют «ботоксным терминатором».
Фолловеры Анны не пропустили ролик. Всего за минуту его просмотрели более 26 тысяч фанатов певицы. По их словам, мужчины мало будут следить за сюжетом, а все время будут тратить на созерцание пышных форм артистки, но заоблачный рейтинг сериалу обеспечен. Поклонники заявили, что с нетерпением ждут премьеры нового сезона и даже включили телевизоры, чтобы не пропустить.