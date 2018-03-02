Сексизм и возрастная дискриминация: Оскароносная Сьюзан Сарандон раскрыла "обратную сторону" Голливуда

В настоящее время оскароносной Сьюзан Сарандон исполнился 71 год. Киноактриса рассказала о тех нюансах, которые произошли на жизненном пути в ее карьере и о том, с какими проблемами ей удалось бороться. Сюзан Сарандон появилась на горизонте Голливуда в далеком 1971 году. Как только актриса начала активно преподносить свой талант в кинематографе, ей было сразу поставлено жесткое условие от ведущих руководителей.

Дело в том, что Сьюзан поставили в известность, что ее звездный путь героини в фильмах будет продолжаться максимум до 40 лет. Но при соблюдении всех рекомендаций продюсеров и режиссеров. Одним из пунктов категорического запрета стало табу на рождение ребенка до полной остановки артистического амплуа в Голливуде. С данным аспектом Сьюзан было очень трудно согласиться, она просто не представляла себя без будущих детей. Но все же женщина вынуждена подписывать условия в договоре на сотрудничество.Актриса подчеркнула, что в Голливуде рождение ребенка у известных киногероинь возможно лишь на экране кинокартин, в которых они сами и снимаются. Иначе, это обстоятельство недопустимо, так как беременность и роды портят фигуру и сексуальность женщины, а это залог успешности. Второй пункт непродолжительности карьеры киногероини – достижение возраста. Мастера Голливуда не признают плодотворной деятельность женщин на съемочной площадке после 40 лет. Хотя есть в мире актеров и мужчины, которым предельно за 60, но на арене они практически всегда в сопровождении молодых фавориток.В своем диалоге с репортерами, 71-летняя Сьюзан Сарандон рассказала, что считает неприемлемыми всякие сексуальные домогательства относительно женщин. Она подтвердила, что этот порок присутствует в Голливуде, актрисы нередко оказываются жертвами такого отношения. Хотя сама Сарандон активно готова бороться с секс дискриминацией. Она уверена, что нужно прислушиваться к историям женщин. Неважно кем и где они работают: секс домогательства есть в любой сфере.

Не упустила Сьюзан и тот факт, что ей 71, а она все еще продолжает работать в Голливуде среди актрис и других лиц, связанных с искусством. Возраст их около 22 лет и ей это приятно. Хотя всю карьеру Сарандон преследовали вышеописанные ограничения, она смогла стать матерью. У нее родилась дочь Ева Амурри. Сама же звездная мать никогда не была замужем. В 1988 году у нее случились длительные отношения во время съемок с Тимом Роббинсом. Но совместное жительство окончательно прервалось в 2009 году.