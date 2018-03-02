Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу Российские наёмники оказались случайными жертвами в Сирии Армагеддону будут предшествовать три дня скорби – Конспирологи
| | Сексизм и возрастная дискриминация: Оскароносная Сьюзан Сарандон раскрыла "обратную сторону" Голливуда

Сексизм и возрастная дискриминация: Оскароносная Сьюзан Сарандон раскрыла "обратную сторону" Голливуда

Сегодня, 15:08
В настоящее время оскароносной Сьюзан Сарандон исполнился 71 год. Киноактриса рассказала о тех нюансах, которые произошли на жизненном пути в ее карьере и о том, с какими проблемами ей удалось бороться. Сюзан Сарандон появилась на горизонте Голливуда в далеком 1971 году. Как только актриса начала активно преподносить свой талант в кинематографе, ей было сразу поставлено жесткое условие от ведущих руководителей.

Сексизм и возрастная дискриминация: Оскароносная Сьюзан Сарандон раскрыла "обратную сторону" Голливуда

 

Дело в том, что Сьюзан поставили в известность, что ее звездный путь героини в фильмах будет продолжаться максимум до 40 лет. Но при соблюдении всех рекомендаций продюсеров и режиссеров. Одним из пунктов категорического запрета стало табу на рождение ребенка до полной остановки артистического амплуа в Голливуде. С данным аспектом Сьюзан было очень трудно согласиться, она просто не представляла себя без будущих детей. Но все же женщина вынуждена подписывать условия в договоре на сотрудничество.

Актриса подчеркнула, что в Голливуде рождение ребенка у известных киногероинь возможно лишь на экране кинокартин, в которых они сами и снимаются. Иначе, это обстоятельство недопустимо, так как беременность и роды портят фигуру и сексуальность женщины, а это залог успешности. Второй пункт непродолжительности карьеры киногероини – достижение возраста. Мастера Голливуда не признают плодотворной деятельность женщин на съемочной площадке после 40 лет. Хотя есть в мире актеров и мужчины, которым предельно за 60, но на арене они практически всегда в сопровождении молодых фавориток.

В своем диалоге с репортерами, 71-летняя Сьюзан Сарандон рассказала, что считает неприемлемыми всякие сексуальные домогательства относительно женщин. Она подтвердила, что этот порок присутствует в Голливуде, актрисы нередко оказываются жертвами такого отношения. Хотя сама Сарандон активно готова бороться с секс дискриминацией. Она уверена, что нужно прислушиваться к историям женщин. Неважно кем и где они работают: секс домогательства есть в любой сфере.

Сексизм и возрастная дискриминация: Оскароносная Сьюзан Сарандон раскрыла "обратную сторону" Голливуда

 

Не упустила Сьюзан и тот факт, что ей 71, а она все еще продолжает работать в Голливуде среди актрис и других лиц, связанных с искусством. Возраст их около 22 лет и ей это приятно. Хотя всю карьеру Сарандон преследовали вышеописанные ограничения, она смогла стать матерью. У нее родилась дочь Ева Амурри. Сама же звездная мать никогда не была замужем. В 1988 году у нее случились длительные отношения во время съемок с Тимом Роббинсом. Но совместное жительство окончательно прервалось в 2009 году.
Новости по теме
Актриса Сьюзан Сарандон прорекламировала электрокар Mercedes-Benz EQ
Актриса Сьюзан Сарандон прорекламировала электрокар Mercedes-Benz EQ

Известная американская актриса Сьюзан Сарандон, которая является обладательницей статуэтки Оскар, согласилась снятся в фотосессии в поддержку концептуального

Сьюзен Сарандон призналась в своей бисексуальности
Сьюзен Сарандон призналась в своей бисексуальности

70-летняя Сьюзен Сарандон поведала журналистам о том, что является бисексуальной уже на протяжении нескольких лет.

Бойфренд Сьюзен Сарандон обменял ее на внучку Пабло Пикассо
Бойфренд Сьюзен Сарандон обменял ее на внучку Пабло Пикассо

Джонатан Бриклин, 38-летний сердцеед, возлюбленный Сьюзан Сарандон, очень огорчил её тем, что обменял ее на внучку Пабло Пикассо, неожиданно закрутив с ней

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости