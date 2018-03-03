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| | Анна Семенович хочет написать свой философский роман

Анна Семенович хочет написать свой философский роман

Сегодня, 01:30
В своем недавнем видеоинтервью Анна Семенович рассказала своим поклонникам о том, что в ближайшем будущем хочет написать философский роман.

Анна Семенович хочет написать свой философский роман

 

Знаменитая певица, телеведущая и актриса Анна Семенович в своем интервью поделилась со зрителями деталями своей жизни. Анна рассказала, что всегда мечтала о большой семье, и в свои 38 лет хочет, после того как родит своих деток, усыновить еще и сирот, брошенных родителями. Анна считает, что если человек финансово состоялся, то он должен дать шанс брошенным деткам приобрести семью и воспитываться достойно. В данный момент певица еще не замужем, но у нее есть мужчина, с которым она встречается. Также Семенович поделилась своими планами на ближайшее будущее. Со слов знаменитости, она собирается писать философский роман. Она уже придумала сюжет книги, только пока не хватает свободного времени на ее создание.

Отметим, что жизнь Анны Семенович очень загружена, она много работает и практически не остается времени на личную жизнь. Анна выступает на многих телепередачах, занимается музыкой и снимается в кино.
Пелагея Лебединская
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