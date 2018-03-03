Лучезарная улыбка актера покорила супругу Арарата Кещяна

Недавно на своей странице в Instagram известный актер Арарат Кещян, знаменитый благодаря роли Майкла в сериале «Универ», опубликовал фотографию своей младшей дочерью. Также он оставил пост, в котором поведал поклонникам, за что супруга его полюбила.

Совместное фото Кещяна и младшей дочерью Дианой взорвало интернет. Поклонники умилились снимком и оставили много комментариев и примерно 100 тысяч лайков. В посте к фотографии Арарат поделился с подписчиками моментом из личной жизни. Он написал, что недавно задал вопрос своей прекрасной супруге, что именно в нем ее привлекло. На это она ответила, что лучезарная улыбка. В завершении актер написал, что когда смотрит на свою супругу, то думает, что у этой блондинки не было никаких шансов поступить иначе.

Анна Котова

Напоминаем, что Арарат Кещян во второй раз стал отцом еще в ноябре. Старшей дочери Еве сейчас всего три года. Только недавно родители решили показать девочку поклонникам, а вторую дочь Диану показали спустя четыре месяца после рождения.