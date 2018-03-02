Виктория Романец называет Гусева «пасочкой»

Бывшие участники «Дома-2», а нынче счастливая супружеская пара Виктория Романец и Антон Гусев, несмотря на то, что ушли с периметра достаточно давно, у зрителей телепроекта продолжают пользоваться стабильно высокой популярностью и фанаты следят буквально за каждым движением молодых людей. В частности, накануне их умилило, что Романец своего избранника называет «пасочкой».

Николай Офицеров

Публикация об этом появилась в микроблоге девушки, которая поинтересовалась у своих подписчиков о том, как именно они называют свои вторые половинки и рассказала о том, что дала мужу прозвище «пасочка», которое в переводе с украинского означает пасхальный хлеб или кулич.Фанаты Романец себя ждать долго не заставили и тут же начали писать в комментариях под публикацией о том, как же они называют своих вторых половинок. Нашлись, конечно же и те, кто осудил Романец, заявив, что «пасочка» звучит вовсе не мужественно и мужчине точно требуется другое прозвище.Интересно и то, что буквально несколько недель назад Антон и Виктория всерьез планировали разводиться и говорили об этом на каждом шагу, поскольку не смогли найти компромисс в вопросе жилищного характера. Однако в конце концов Гусев сдался и согласился записать приобретаемый ими таунхаус на жену.