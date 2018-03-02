Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Товарищи, это дно»: Ольга Бузова прокомментировала пополнение в семье Тарасовых Facebook прекращает эксперименты над пользователями Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу
| | Виктория Романец называет Гусева «пасочкой»

Виктория Романец называет Гусева «пасочкой»

Вчера, 23:30
Бывшие участники «Дома-2», а нынче счастливая супружеская пара Виктория Романец и Антон Гусев, несмотря на то, что ушли с периметра достаточно давно, у зрителей телепроекта продолжают пользоваться стабильно высокой популярностью и фанаты следят буквально за каждым движением молодых людей. В частности, накануне их умилило, что Романец своего избранника называет «пасочкой».

Виктория Романец называет Гусева «пасочкой»

 

Публикация об этом появилась в микроблоге девушки, которая поинтересовалась у своих подписчиков о том, как именно они называют свои вторые половинки и рассказала о том, что дала мужу прозвище «пасочка», которое в переводе с украинского означает пасхальный хлеб или кулич.

Фанаты Романец себя ждать долго не заставили и тут же начали писать в комментариях под публикацией о том, как же они называют своих вторых половинок. Нашлись, конечно же и те, кто осудил Романец, заявив, что «пасочка» звучит вовсе не мужественно и мужчине точно требуется другое прозвище.

Интересно и то, что буквально несколько недель назад Антон и Виктория всерьез планировали разводиться и говорили об этом на каждом шагу, поскольку не смогли найти компромисс в вопросе жилищного характера. Однако в конце концов Гусев сдался и согласился записать приобретаемый ими таунхаус на жену.
Николай Офицеров
Новости по теме
Виктория Романец сравнила Антона Гусева с питоном
Виктория Романец сравнила Антона Гусева с питоном

Виктория Романец назвала своего мужа Антона Гусева питоном. Знаменитость опубликовала фотографии одной из своих многочисленных фотосессий и в одной из подписей

Романец и Гусев поделились первыми снимками из Парижа
Романец и Гусев поделились первыми снимками из Парижа

Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев поделились с поклонниками фотоснимками с прогулки по Парижу. Путешествия началось с

Антон Гусев и Виктория Романец решили подписать брачный договор
Антон Гусев и Виктория Романец решили подписать брачный договор

Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о своем решении подписать брачный договор.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости