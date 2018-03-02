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| | Кортни Кокс поддерживает Дженнифер Энистон после развода

Кортни Кокс поддерживает Дженнифер Энистон после развода

Вчера, 22:40
После развода с Джастином Теру Дженнифер Энистон нашла поддержку в своей давней подруге Кортни Кокс, с которой у неё наладились дружественные отношения ещё со съёмок телевизионного сериала «Друзья».

Кортни Кокс поддерживает Дженнифер Энистон после развода

 

Дженнифер Энистон сумела прожить два года в брачном союзе с Джастином Теру, а во время их семейных отношений в Сети не раз появлялись слухи о том, что в паре не всё так гладко, как может казаться на первый взгляд. В этот раз слухи оказались правдой и пара не смогла сосуществовать дольше, из-за чего Энистон развелась со своим мужем, начав тщательно избавляться от всех вещей, которые могли напоминать ей о Теру. На днях журналистам удалось получить снимки Дженнифер Энистон, когда она покидала жилище Кортни Кокс, расположенное в Беверли-Хиллз.

Папарацци отметили, что Энистон выглядела как никогда счастливой, так как подруга сумела поднять ей настроение и отвлечь от мыслей о разводе. В соцсетях поклонники актрисы также поддерживают её, напоминая, что жизнь не заканчивается на разводе, а только начинается вновь.
Александр Вест
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