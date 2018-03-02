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| | Развод Сухановой и Трегубенко официально подтвержден

Развод Сухановой и Трегубенко официально подтвержден

Вчера, 22:20
27 февраля стало известно, что развод бывших участников проекта «Дом-2» Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко официально подтвердили. Об этом знаменитость поведала поклонникам на своей странице в Instagram.

Развод Сухановой и Трегубенко официально подтвержден

 

Напоминаем, что еще 24 января пара подала все необходимые документы на развод, однако общественность об этом неприятном инциденте узнала только в феврале. Несколько дней назад расторжение уз брака официально подтвердили. Однако сама Суханова так и не распространяется на счет причин, которые привели к печальному завершению отношений. На данный момент известно, что решение о разводе пара приняла совместно, а Трегубенко не стал клеветать и обливать грязью свою супругу. Элла также сообщила, что благодарна супругу за счастливый брак, что доказывает – любовь между ними была.

Сейчас Суханова и Трегубенко успешны в бизнесе. Однако Элла говорит не только о радостных моментах, она и пожаловалась общественности на то, что есть много плохих людей, из-за которых она и не публикует в интернете счастливые моменты ее жизни. Поклонники знаменитого скандального проекта «Дом-2» считают, что после развода молодые люди вернуся на телестройку, но Игорь категорически против этого, а мнение Эллы пока не известно.
Анна Котова
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