Анна Семенович поведала о главных ошибках одиноких женщин

По мнению Анны Семенович, девушкам следует стремиться к самосовершенствованию и саморазвитию, поскольку молодым людям нравятся в них загадка, а не когда на них «открывают охоту». Кроме того, представительницам слабого пола необходимо посещать выставки и принимать участие в различных культурных мероприятиях, где у них появится шанс встретить умных и образованных мужчин, которых они смогут привлечь гармонией своего внутреннего мира и уверенностью в себе.
Певица также считает неправильным поведения многих девушек, за которыми ей довелось наблюдать в кафе и кинотеатрах. Они целенаправленно ищут богатых мужчин, не давая проходу потенциальным ухажерам, за которыми они бегают с надписью в глазах «свободная касса».