Анна Семенович поведала о главных ошибках одиноких женщин

Популярная российская певица Анна Семенович поделилась своими жизненными советами с женщинами, которые еще не нашли свою «вторую половинку». Звезда призывает девушек, в первую очередь, уважать и любить себя, а не бегать за мужчинами.

Пойда Анна

По мнению Анны Семенович, девушкам следует стремиться к самосовершенствованию и саморазвитию, поскольку молодым людям нравятся в них загадка, а не когда на них «открывают охоту». Кроме того, представительницам слабого пола необходимо посещать выставки и принимать участие в различных культурных мероприятиях, где у них появится шанс встретить умных и образованных мужчин, которых они смогут привлечь гармонией своего внутреннего мира и уверенностью в себе.Певица также считает неправильным поведения многих девушек, за которыми ей довелось наблюдать в кафе и кинотеатрах. Они целенаправленно ищут богатых мужчин, не давая проходу потенциальным ухажерам, за которыми они бегают с надписью в глазах «свободная касса».