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| | Анна Семенович поведала о главных ошибках одиноких женщин

Анна Семенович поведала о главных ошибках одиноких женщин

Вчера, 21:40
Популярная российская певица Анна Семенович поделилась своими жизненными советами с женщинами, которые еще не нашли свою «вторую половинку». Звезда призывает девушек, в первую очередь, уважать и любить себя, а не бегать за мужчинами.

Анна Семенович поведала о главных ошибках одиноких женщин

 

По мнению Анны Семенович, девушкам следует стремиться к самосовершенствованию и саморазвитию, поскольку молодым людям нравятся в них загадка, а не когда на них «открывают охоту». Кроме того, представительницам слабого пола необходимо посещать выставки и принимать участие в различных культурных мероприятиях, где у них появится шанс встретить умных и образованных мужчин, которых они смогут привлечь гармонией своего внутреннего мира и уверенностью в себе.

Певица также считает неправильным поведения многих девушек, за которыми ей довелось наблюдать в кафе и кинотеатрах. Они целенаправленно ищут богатых мужчин, не давая проходу потенциальным ухажерам, за которыми они бегают с надписью в глазах «свободная касса».
Пойда Анна
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