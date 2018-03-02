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| | Актриса Зоя Бербер желает работать в администрации Перми

Актриса Зоя Бербер желает работать в администрации Перми

Вчера, 21:20
Знаменитая актриса Зоя Бербер, которая снялась в сериале «Реальные пацаны», собирается возвращаться из Москвы в родной город Пермь, чтобы устроиться работать в администрацию. Она планирует возродить культуру города и вернуть фестивали.

Актриса Зоя Бербер желает работать в администрации Перми

 

Зоя Бербер в своем последнем интервью рассказала корреспондентам, что намерена вернуться на постоянное место жительства в родной город Пермь. Она проявила свое желание устроиться на работу в администрацию города и даже уже выдвинула свою кандидатуру в мэрию. Зоя намерена поднять культуру Перми, вернуть городу традиционные мероприятия, проведения фестивалей и конкурсов. Актриса не может спокойно смотреть, как разрушается культурная сфера в ее городе. Она считает, что проведение разных культурных развлекательных программ для молодежи изменит их мировоззрение и избавит от вредных привычек. Молодежь должна духовно процветать, а не деградировать и губить себя, считает Бербер.

В данный момент Зоя Бербер живет в Москве и продолжает сниматься в телепередачах в качестве ведущей. Также недавно закончились съемки нового сезона сериала «Реальные пацаны», в котором Зоя играла роль главной героини, супругу Николая Леру.
Пелагея Лебединская
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