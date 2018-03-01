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| | Голая модель Playboy Мария Лиман показала свой характер хищника

Голая модель Playboy Мария Лиман показала свой характер хищника

Вчера, 22:30
На новом фото голая модель Playboy Мария Лиман открыла для поклонников свой характер хищника.

Голая модель Playboy Мария Лиман показала свой характер хищника

 

Пользователи Instagram с восторгом обсуждают недавно выложенное фото Марии Лиман. Звезда позирует в бюстгальтере, подчеркивающем ее округлые формы. Подпись фото говорит сама за себя: «Я лев. Рррр...». Этим брюнетка намекает на свой хищный характер. Кожаные ремешки придают выразительности образу львицы. Фото набрало более 15 тыс. лайков.

Следующий снимок, который выложила модель, еще откровеннее. На нем Мария Лиман стоит около зеркала в черном нижнем белье и колготках. Но ее вид сзади поклонники также могут рассмотреть.

Мария Лиман – телеведущая и модель родом из Ростова-на-Дону. Ей 24 года. Мария стала финалисткой «Супермодель Вселенной-2015». Девушка снялась для многих журналов. Мария Лиман - самая красивая девушка 2015 года по версии Playboy.
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