Сергей Жуков станцевал посреди станции метро в Москве

Популярный певец Сергей Жуков на радостях станцевал в московском метро. Он недоволен столичными пробками и решил прокатиться в подземке.

Жуков жалуется на большие дорожные пробки в российской столице. Он интересуется у подписчиков, проживающих в Белокаменной, как они умудряются избегать их. Пытаясь найти новый метод более оперативного перемещения, Сергей спустился в метрополитен, чему сильно обрадовался. По словам музыканта, ездить в подземке стало намного удобнее, чем это было в прежние годы.

Никита Готский

Как рассказывает Жуков, он оказался на новом участке Большой кольцевой линии. В целом, артист доволен всем изменениям касательно работы столичного метро, теперь данные нововведения позволяют людям быстрее доезжать туда, куда им надо. Сам Жуков пишет, что сегодня намерено вышел на новой станции «ЦСКА», дабы провести мини-фотосессию. По признанию певца отныне он собирается чаще пользоваться услугами метро, поэтому просит людей не удивляться, если те чаще его станут видеть в поездах.