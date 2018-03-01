Звезда Instagram опубликовала голые фото без бикини

Владелица аккаунта в Instagram с 11,5 млн фолловеров Алексис Рэн опубликовала фото без бикини, где прикрывает интимные участки тела только цветами. Съемка была проведена в рамках рекламной кампании Sports Illustrated Swimsuit.

Во время фотосъемок для Sports Illustrated Swimsuit звезда Instagram Алексис Рэн предстала полностью обнаженной, а наиболее интимные участки ее тела были прикрыты только экзотическими цветами. Как призналась девушка, она всегда мечтала поучаствовать в съемках подобного типа.Это вторая съемка Рэн в Sports Illustrated Swimsuit, первая проходила в 2016 году. В этот раз фотосессия прошла на побережье Арубы. Редактор журнала восхищен внешностью девушки, по его мнению, она создана для того, чтобы участвовать в откровенных съемках в бикини – во время сессии не было ни одного неудачного кадра с ней.Сейчас в Instagram-профиле Алексис Рэн 11,5 млн подписчиков. Также у девушки есть лайф-стайл блог на YouTube, где около 370 тыс фолловеров.