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| | Звезда Instagram опубликовала голые фото без бикини

Звезда Instagram опубликовала голые фото без бикини

Вчера, 22:19
Владелица аккаунта в Instagram с 11,5 млн фолловеров Алексис Рэн опубликовала фото без бикини, где прикрывает интимные участки тела только цветами. Съемка была проведена в рамках рекламной кампании Sports Illustrated Swimsuit.

Звезда Instagram опубликовала голые фото без бикини

 

Во время фотосъемок для Sports Illustrated Swimsuit звезда Instagram Алексис Рэн предстала полностью обнаженной, а наиболее интимные участки ее тела были прикрыты только экзотическими цветами. Как призналась девушка, она всегда мечтала поучаствовать в съемках подобного типа.

Это вторая съемка Рэн в Sports Illustrated Swimsuit, первая проходила в 2016 году. В этот раз фотосессия прошла на побережье Арубы. Редактор журнала восхищен внешностью девушки, по его мнению, она создана для того, чтобы участвовать в откровенных съемках в бикини – во время сессии не было ни одного неудачного кадра с ней.

Сейчас в Instagram-профиле Алексис Рэн 11,5 млн подписчиков. Также у девушки есть лайф-стайл блог на YouTube, где около 370 тыс фолловеров.
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