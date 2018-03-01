Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | Путин поздравил Ирину Купченко с 70-летием

Путин поздравил Ирину Купченко с 70-летием

Вчера, 22:12
Владимир Путин поздравляет с юбилеем актрису Ирину Купченко. Сегодня ей исполняется 70 лет.

Путин поздравил Ирину Купченко с 70-летием

 

Путин пишет, что фанаты киноиндустрии любят Купченко за ее талант и служение искусству. Президент желает актрисе успехов, новых работ и здоровья.

Кинозвезда Ирина Купченко родилась 1 марта 1948 года в Вене, где служил ее отец военный, обучалась в известной «Щуке». Более пятидесяти лет она работает в театре имени Вахтангова, радуя зрителей многочисленными спектаклями. Она принимала участие в съемках более 60 кинокартин и сериалов.

Ранее российский президент представил гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Объект может может передвигаться в атмосфере со скоростью 20 махов также он неуязвим для ПРО и ПВО.
Никита Готский
Новости по теме
Путин, Медведев и Собянин поздравили Ирину Мирошниченко с 75-летием
Путин, Медведев и Собянин поздравили Ирину Мирошниченко с 75-летием

Сегодня артистка РСФСР Ирина Мирошниченко отмечает 75-летние. Президент Владимир Путин, а также премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили артистку, отметив

Владимир Путин поздравил з 95-летием главу музея Ирину Антонову
Владимир Путин поздравил з 95-летием главу музея Ирину Антонову

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил с 95-летием главу Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирину Антонову. Лидер страны

37-летний сын Василия Ланового и Ирины Купченко умер
37-летний сын Василия Ланового и Ирины Купченко умер

Известные актеры Василий Лановой и Ирина Купченко, которые работают в театре Вахтангова, потеряли своего младшего сына.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости