Путин поздравил Ирину Купченко с 70-летием

Владимир Путин поздравляет с юбилеем актрису Ирину Купченко. Сегодня ей исполняется 70 лет.

Никита Готский

Путин пишет, что фанаты киноиндустрии любят Купченко за ее талант и служение искусству. Президент желает актрисе успехов, новых работ и здоровья.Кинозвезда Ирина Купченко родилась 1 марта 1948 года в Вене, где служил ее отец военный, обучалась в известной «Щуке». Более пятидесяти лет она работает в театре имени Вахтангова, радуя зрителей многочисленными спектаклями. Она принимала участие в съемках более 60 кинокартин и сериалов.Ранее российский президент представил гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Объект может может передвигаться в атмосфере со скоростью 20 махов также он неуязвим для ПРО и ПВО.