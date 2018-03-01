«Снова под кайфом, руки трясутся»: Дана Борисова показала грудь в примерочной

Известная телеведущая Дана Борисова, не так давно вернувшаяся из реабилитационного центра для наркозависимых, снова дала повод подозревать себя в употреблении наркотических веществ. Знаменитость опубликовала в Сети неоднозначную запись рекламного характера, на которой предстала в несколько странном облике, что не могли не заметить пользователи.

Анна Лисичкина

Ведущая не перестает повторять поклонникам, что уже давно не возвращалась к прежнему образу жизни, однако словам общество верит меньше, чем поступкам. С новом видео Борисова примерила на себя элегантное платье, но некоторые нюансы возмутили общественность. Больше всего внимания комментаторы уделяли именно трясущимся рукам звезды телеэкранов, а также ее странному взгляду, однако и другие моменты были обсуждены в комментариях.Подписчики отметили, что артистка нанесла ужасный макияж, который ей совершенно не идет, а также некоторые модницы порекомендовали Дане сменить прическу, ведь в настоящее время ее волосы выглядят абсолютно неухоженными. Комментаторы выделили и тот момент, что судя по лицу Борисова пребывает в депрессии, однако большинство подписчиков сошлось во мнении, что ведущая снова употребляет наркотические вещества.Отдельной темой для обсуждения стал маневр Даны в самом конце видеозаписи, где телеведущая несколько раз убирала волосы из зоны декольте, а также отодвигала платье то с одной стороны, то с другой и демонстрировала свою грудь. Данный факт был воспринят публикой негативно, ведь знаменитость должна была прорекламировать платье, но занялась саморекламой, что пагубно может сказаться на репутации артистки.Не так давно в Сети нашумела новость о так называемой интимной переписке Борисовой с неким мужчиной, которому Дана якобы предлагала секс взамен на деньги. К материалу также были прикреплены откровенные фотографии ведущей. Позднее главная участница событий опровергла причастность к такому скандалу, однако подтвердила, что снимки действительно принадлежат ей. Происхождение столь провокационных фото Дана Борисова не объясняла, как и не называла имя возможного причастного к утечке файлов человека. Некоторые комментаторы предположили, что таким способом ведущая в очередной раз пиарится, пусть и выставляет себя в нехорошем свете.