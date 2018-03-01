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| | Дочь Веры Глаголевой живет в особняке за четыре миллионно долларов

Дочь Веры Глаголевой живет в особняке за четыре миллионно долларов

Вчера, 21:39
Дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина и переехала жить в США. Там супружеская пара поселилась в особняке, стоимостью четыре миллиона долларов.

Дочь Веры Глаголевой живет в особняке за четыре миллионно долларов

 

В августе 2016 года Анастасия Шубская и Александр Овечкин расписались. Сейчас пара проживает в США. Дочь Веры Глаголевой успешно освоила роль домохозяйки, и пока продолжает обеспечивать «надежный тыл» хоккеисту. Супружеская пара поселилась под Вашингтоном в элитном районе Потомак, который сравнивают с московской Рублевкой. Особняк Овечкина оценивают в четыре миллиона долларов. Дом построен в классическом стиле, в здании преобладают светлые и пастельные тона, практически вся мебель в доме из натурального дерева. Соседями Овечкиных являются «сливки общества» США – адвокаты, конгрессмены, доктора.

 

Следует отметить, что, по версии Forbes, доход Александра Овечкина за прошедший год составил 14 миллионов долларов.
Виктория Озерова
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