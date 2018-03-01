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| | Шура посочувствовал курганским медикам из-за их зарплат

Шура посочувствовал курганским медикам из-за их зарплат

Вчера, 21:15
Российский артист Шура, выразил благодарность медицинским работникам Курганского центра восстановительной травматологии, а также посочувствовал им из-за зарплат. В данном медицинском учреждении певец провел 51 день во время протезирования сустава.

Шура посочувствовал курганским медикам из-за их зарплат

 

Российский певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, с помощью концерта поблагодарил работников медицинского центра в Кургане и посочувствовал им из-за небольших зарплат. В этом медицинском учреждении артист провел 51 день, когда ему протезировали сустав.

Большую часть песен концерта Шура исполнил в положении сидя. Когда в конце выступления работники центра выходили на сцену с букетами цветов, певец обращался к ним по именам и в шутку удивился тому, как со своими зарплатами медики еще находят деньги на цветы. Всего на концерт пришли около 80 врачей и медсестер из курганской клиники, а для жителей города цена была символической.

В Кургане артист находился с января 2018 года после операции на тазобедренном суставе. Не так давно большое внимание публики привлекло высказывание Шуры, в котором он назвал Курган «говном», однако по словам певца эта оценка не касается жителей города, а только городской инфраструктуры.
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