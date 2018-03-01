Алисия Викандер рассказала о первой встрече с будущим мужем

Преемница Анджелины Джоли в плане воплощения на экране Лары Крофт шведская актриса Алисия Викандер приоткрыла завесу тайны личной жизни. Девушка рассказала журналистам, как начинался их роман с Майклом Фассбендером и поделилась подробностями первого свидания.

Дарья Светозарова

Алисия даже узаконила свои отношения с ирландским актером в тайне от всех, но теперь уже нечего скрывать и актриса охотно вводит фанатов в курс дела. Выяснилось, что первые несколько встреч будущие супруги даже не разговаривали между собой. Они просто танцевали и контактировали, так казать, невербально. Знаменитость вспоминает, что начало романа у них не было бурным, а наоборот – медленным и спокойным.Знакомство актеров состоялось во время съемок фильма «Свет в океане» четыре года назад. С этого момента они стали проводить много времени в обществе друг друга. И хоть между ними 13 лет разницы, их любви это не мешает.