Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | Алисия Викандер рассказала о первой встрече с будущим мужем

Алисия Викандер рассказала о первой встрече с будущим мужем

Вчера, 21:58
Преемница Анджелины Джоли в плане воплощения на экране Лары Крофт шведская актриса Алисия Викандер приоткрыла завесу тайны личной жизни. Девушка рассказала журналистам, как начинался их роман с Майклом Фассбендером и поделилась подробностями первого свидания.

Алисия Викандер рассказала о первой встрече с будущим мужем

 

Алисия даже узаконила свои отношения с ирландским актером в тайне от всех, но теперь уже нечего скрывать и актриса охотно вводит фанатов в курс дела. Выяснилось, что первые несколько встреч будущие супруги даже не разговаривали между собой. Они просто танцевали и контактировали, так казать, невербально. Знаменитость вспоминает, что начало романа у них не было бурным, а наоборот – медленным и спокойным.

Знакомство актеров состоялось во время съемок фильма «Свет в океане» четыре года назад. С этого момента они стали проводить много времени в обществе друг друга. И хоть между ними 13 лет разницы, их любви это не мешает.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Алисия Викандер учится выживать в трейлере «Tomb Raider: Лара Крофт»
Алисия Викандер учится выживать в трейлере «Tomb Raider: Лара Крофт»

Актриса Алисия Викандер исполнила роль Лары Крофт в новом фильме про расхитительницу гробниц. В Сети появился трейлер к «Tomb Raider: Лара Крофт», увидеть

Будующая Лара Крофт засветилась в бикини в Рио-де-Жанейро
Будующая Лара Крофт засветилась в бикини в Рио-де-Жанейро

Алисия Викандер попала в объектив папарацци на одном из курортов Рио-де-Жанейро. Обладательница «Оскара» продемонстрировала свои поклонникам отличную

В новой экранизации Tomb Raider Лару Крофт сыграет Алисия Викандер
В новой экранизации Tomb Raider Лару Крофт сыграет Алисия Викандер

Стало известно, что история о Ларе Крофт будет перезапущена. На этот раз роль расхитительницы гробниц получит восходящая звезда, лауреат премии «Оскар», Алисия

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости