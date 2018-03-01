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| | Ростовская модель голышом преподала эротические уроки рисования

Ростовская модель голышом преподала эротические уроки рисования

Вчера, 21:07
Ростовская модель Мария Лиман возбудила мужскую половину поклонников своим откровенным снимком. Она показала, как голой приступила к урокам рисования.

Ростовская модель голышом преподала эротические уроки рисования

 

Последние два года Лиман занимается развитием карьеры в модельном бизнесе. Уроженка Ростова стала звездой журнала PlayBoy. На своей странице в социальной сети Instagram Лиман часто публикует возбуждающие снимки, на которых видны интимные части тела модели. Накануне она показала эротическое фото, показывая, как рисует за мольбертом. «И снова у нас урок рисунка», - написала на своей странице ростовская модель.

В комментариях к снимку можно заметить множество довольных комментариев со стороны подписчиков. В основном мужская половина подчеркнула уникальность таких эротических образов от Лиман. Всего за пару минут фото оценили более 20 тысяч человек.
Вещий Олег
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