Ростовская модель голышом преподала эротические уроки рисования

Ростовская модель Мария Лиман возбудила мужскую половину поклонников своим откровенным снимком. Она показала, как голой приступила к урокам рисования.

Вещий Олег

Последние два года Лиман занимается развитием карьеры в модельном бизнесе. Уроженка Ростова стала звездой журнала PlayBoy. На своей странице в социальной сети Instagram Лиман часто публикует возбуждающие снимки, на которых видны интимные части тела модели. Накануне она показала эротическое фото, показывая, как рисует за мольбертом. «И снова у нас урок рисунка», - написала на своей странице ростовская модель.В комментариях к снимку можно заметить множество довольных комментариев со стороны подписчиков. В основном мужская половина подчеркнула уникальность таких эротических образов от Лиман. Всего за пару минут фото оценили более 20 тысяч человек.