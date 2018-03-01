«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак

Полина Фаворская, которая всё же не считает себя экспертом в политике, проучившись на факультете прикладной политологии, не смогла промолчать, увидев лицо российской политики.

Экс-солистка SEREBRO, как и большинство россиян, была возмущена поведением лидера партии ЛДПР во время предвыборных дебатов. Девушка призналась, что её шокировало то, как просто в России можно на федеральном канале оскорбить женщину, несмотря на её репутацию и жизненную позицию. И хотя все осознают, что дебаты проводятся для поднятия рейтинга кандидатов, никому не дано право нарушать границы дозволенного, говорит девушка. «Я бы хотела посмотреть, если бы так оскорбляли его мать, например, как бы он отреагировал? Тактично промолчал? Сомневаюсь», - размышляет Полина.Певица также указала на причину подобной вседозволенности. По её мнению, общество воспитанно так, что это отношение нужно терпеть и замалчивать. «Но я считаю, что пришло время менять наше мировоззрение, навязанное поколением, выросшим на политике терпения!» - так Полина призывает научиться стоять за своё «я». Однако не все поклонники с ней согласились: люди уверены, что обращать внимание на скандалы не стоит, чтобы не делать рейтинг на «грязной игре».