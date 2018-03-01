Звезда «Реальных пацанов» попал на штраф за земельные махинации

Актер Армен Бежанян, получивший популярность благодаря сериалу «Реальные пацаны» попался на махинациях с землей. За это суд приговорил его к выплате штрафа размером в сто тысяч рублей.

Дарья Светозарова

Оказывается, актер оформил три участка как «недострои» чтобы сэкономить на арендной плате. Этим он нанес убыток районному бюджету. Выплатить штраф Бежаняна обязал суд в городе Оссе Пермского края.Из материалов дела следует, что в 2016 году актер воспользовался лазейкой, которая позволяла сильно выгадать на арендной плате, если оформить земельные участки, предназначенные для индивидуального жилого строительства, как участки с недостроенными объектами.-за махинаций Бежаняна в районный бюджет было недоплачено примерно 340 тысяч рублей. Теперь участки у актера отнимут и договор об аренде расторгнут.Выяснилось, что Армен и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов из долгов. Он был должен более 420 тысяч налоговикам, спасателям и инспекторам ГИБДД. Кроме этого, за долги у владельца двух предприятий отняли очень дорогой трактор.