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| | Звезда «Реальных пацанов» попал на штраф за земельные махинации

Звезда «Реальных пацанов» попал на штраф за земельные махинации

Вчера, 20:58
Актер Армен Бежанян, получивший популярность благодаря сериалу «Реальные пацаны» попался на махинациях с землей. За это суд приговорил его к выплате штрафа размером в сто тысяч рублей.

Звезда «Реальных пацанов» попал на штраф за земельные махинации

 

Оказывается, актер оформил три участка как «недострои» чтобы сэкономить на арендной плате. Этим он нанес убыток районному бюджету. Выплатить штраф Бежаняна обязал суд в городе Оссе Пермского края.

Из материалов дела следует, что в 2016 году актер воспользовался лазейкой, которая позволяла сильно выгадать на арендной плате, если оформить земельные участки, предназначенные для индивидуального жилого строительства, как участки с недостроенными объектами.

-за махинаций Бежаняна в районный бюджет было недоплачено примерно 340 тысяч рублей. Теперь участки у актера отнимут и договор об аренде расторгнут.

Выяснилось, что Армен и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов из долгов. Он был должен более 420 тысяч налоговикам, спасателям и инспекторам ГИБДД. Кроме этого, за долги у владельца двух предприятий отняли очень дорогой трактор.
Дарья Светозарова
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