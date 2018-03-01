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| | Сменил имя и голос: Дима Билан после трансформации шокировал фанатов

Сменил имя и голос: Дима Билан после трансформации шокировал фанатов

Вчера, 20:45
Известный исполнитель Дима Билан, вокруг которого ходит немало разговоров о болезнях и даже внезапной смерти артиста, активно поддерживает связь со своими поклонниками. Певец периодически публикует в соцсетях фотографии и видеоролики, и публика теперь может убеждаться своими глазами, что с кумиром все в порядке.

Сменил имя и голос: Дима Билан после трансформации шокировал фанатов

 

Не так давно артист побывал в Куршевели, а уже сейчас решил побаловать народ забавным видео, на котором предстал в двух образах, совершенно непохожих друг на друга. Подписчики Билана отметили, что такое «раздвоение личности» их веселит, а поведение исполнителя говорит о его хорошем чувстве юмора и жизнерадостности. Многие обратили внимание, что Дима очень хорошо перевоплощается в других людей и мог бы стать прекрасным юмористом.

В видеоролике Билан назвал себя начинающим артистом Геннадием, который играет по очереди на двух музыкальных инструментах – баяне и фортепиано, в то же время певец исполняет песни в разных стилях и отличающимися голосами, в чем ему помогли современные программы. Музыкант обратился к публике и попросил оставить мнения, в каком образе Геннадий им понравился больше. Фанаты оценили юмор исполнителя и его вокальные данные, а также подчеркнули, что обе песни получились интересными, но одна была в основном с лиричными нотками, а другая получилась более ритмичной. Некоторые подписчики признались, что пустились в пляс непроизвольно, ведь песни оказались им по душе.

Билан получил массу восторженных откликов, а также может сделать вывод, что поклонники примут его в любом образе. Более того, многие фанаты были поражены, как Билан ловко справляется с такими непростыми музыкальными инструментами, хоть на сцене он этого и не делает. Имеющие отношение к музыке комментаторы отметили, что сами они после небольших пауз не могут играть так хорошо, как это делает Дима Билан.

Любители юмора в комментариях к публикации артиста написали, что Геннадий стал невероятно популярен всего за несколько минут, и многие даже были готовы ставить бесконечное количество «лайков», хоть это делать можно всего один раз. Видеоролик Билана оценили по достоинству, и за пару часов его просмотрели почти 100 тысяч человек. К слову, у артиста набралось уже около двух с половиной миллионов поклонников в Сети, что говорит о неугасающей популярности уже не такого молодого исполнителя.
Анна Лисичкина
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