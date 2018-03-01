«Русская Кардашьян» показала аппетитную попу на пляже

Недавно в своем профиле в Instagram «Русская Кардашьян» Анастасия Квитко опубликовала довольно откровенное фото, в котором продемонстрировала своим поклонникам аппетитную и сексуальную попу.

На снимке Анастасия стоит спиной к камере в белом бикини. Знаменитость позирует на фоне океана и пляжа. Не только аппетитная попа привлекла внимание пользователей. Фантазия у поклонников разыгралась от того, что попа Квитко вся усыпана песком. Саму публикацию Анастасия Квитко сопроводила постом, в котором написала, что для тех, кто загружает ее приложения, у нее есть специальное предложения: скрытые от посторонних фотографии и видео. Также она написала, что для таких пользователей есть возможность встретиться с ней лично. Поклонникам нужно только кликнуть по ссылке, которая есть в ее биографии.

Анна Котова

Фанаты оценили публикацию и оставили много комментариев, в которых восхищались сексуальной, идеальной и прекрасной попой знаменитости. Напоминаем, что ранее Анастасия Квитко опубликовала видео, в котором демонстрировала свои наручные часы от знаменитого бренда.