Волочкова пополнила коллекцию секс-игрушек для БДСМ с любовником

Скандальная звезда российского Instagram Анастасия Волочкова показала подписчикам сразу два фото с пикантными намёками на БДСМ. Она опубликовала фотографии с парой чёрных наручников, отороченных мехом, причём на обеих фото наручники лежат в разных местах, но фактически в центре кадра. Очевидно, Волочкова специально провоцирует своих подписчиков, демонстрируя откровенные игрушки. Под публикацией Волочкова написала невинную фразу: «Уютный прекрасный домашний вечер.... Мой дом всегда полон тепла, света, красоты, цветов, добра, позитива, любви и романтики».
Подписчики возмутились провокационным поведением звезды: «Вы сами провоцируете людей, чтобы над Вами смеялись, а потом пишете, почему люди такие злые!». Очевидно, Анастасии Волочковой понравилось скандальное обсуждение её прошлого снимка с наручниками над кроватью и она решила продолжить дразнить пользователей интернета. Кстати, в прошлый раз наручники были розовыми, что наводит на мысли, что у Волочковой их целая коллекция.