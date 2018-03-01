Волочкова пополнила коллекцию секс-игрушек для БДСМ с любовником

Анастасия Волочкова опубликовала новое фото. На снимке балерина запечатлена с плюшевым медведем, который одного роста с ней.

Артистка российского балета Анастасия Волочкова опубликовала фото в Instagram. На фото звезда катается на качели на лазурном берегу Таиланда, при это из-под ее