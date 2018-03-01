"Свадьбы не было": Фанаты поставили на место завравшуюся Волочкову

Анастасия Волочкова, по обыкновению, поделилась с подписчиками своего Instagram событиями, происходящими в ее жизни. Она опубликовала фото, которое подписала кратким повествованием о том, что принимает участие в съемках программы о свадьбах, и ее пригласили именно потому, что ее свадьба была самой лучшей и яркой. Причем так считают сразу три российских ТВ-канала.

Пользователи оставили массу комментариев под публикацией. В частности, они осудили Волочкову за ее поведение на программе, в которой она довольно грубо высказалась о погибшем сыне сестер Зайцевых, попавшем в секту. Анастасии тут же указали на то, что ей следовало бы обратить внимание на то, как ведет себя ее собственная дочь. Знаменитости также припомнили, что у нее-то свадьбы как раз не было - она устроила шикарную «показуху» из так называемого заключения брака с бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого впоследствии родила дочь.В процессе шумного торжества Анастасия пять раз переодевалась в дизайнерские наряды, были полеты на воздушном шаре, специально заказанный поезд, лимузины и кареты и перемещение в разные города, но самой регистрации брака так и не было. Пользователи ехидно заметили, что Вдовин вовремя смекнул, что Настя - та еще штучка и предпочел не вступать с ней в официальные отношения.После этого Волочкова регулярно «взрывала» общественность сообщениями об очередном возлюбленном, который «вот теперь уж навсегда», но каждый из них вскоре отправлялся в отставку. В прошлом году она снова заявила о том, что собирается замуж за некоего солидного мужчину, который сделал ей предложение на крымском побережье, но потом помолвка расстроилась, а новая «супер-свадьба», планируемая Анастасией, так и не случилась.Тем не менее, Волочкова постоянно в своем микроблоге делилась с поклонниками рассказами о неких таинственных ухажерах, которые задаривают ее цветами и роскошными подарками, и согревают ее постель. Последним из возлюбленных балерины, как уже известно, стал некий Михаил Лагин, ничем не примечательный мужчина средних лет, которого Волочкова не устает расхваливать направо и налево. Правда, пользователи отмечают, что пока складывается впечатление, что это Анастасия ухаживает за Михаилом и полностью обеспечивает его. Мужчина живет в ее доме, ест за ее столом, одевается в вещи, которые ему дарит щедрая Волочкова и спит в ее постели. Но при этом пользователи не верят, что он надолго задержится возле примы. Напомним, что лишь недавно затих скандал с Черменом Дзотовым, выложившим в Сеть без ведома балерины некие снимки, на которых он якобы занимается с нею сексом. Волочкова посетила немало телевизионных программ, посвященных обсуждению этого события, и везде она предстала жертвой, отстаивающей свою честь.