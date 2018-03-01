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| | Тюрьма в Тайланде, где держат Настю Рыбку, попала на видео

Тюрьма в Тайланде, где держат Настю Рыбку, попала на видео

Вчера, 19:55
Стало известно, в какой камере держат Настю Рыбку и ее секс-тренера. Та самая тюрьма в Тайланде попала на видео.

Тюрьма в Тайланде, где держат Настю Рыбку, попала на видео

 

Ранее известную соблазнительницу олигархов и участницу сексуальных оргий на набережной Москвы Настю Рыбку и ее друга задержали в Таиланде за проведение секс-тренингов. Пару местные правоохранительные органы отправили в тюрьму, теперь выяснилось, в каких условиях находятся девушка и ее знакомый.

Как показано в видеоролике, в тюремной камере присутствует до десяти человек. Само помещение представляет собой пустую комнату без удобств и какой-либо мебели. Задержанные вынуждены спать прямо на полу, у них даже кроватей. Рыбка и ее возлюбленный Алекс Лесли проведут за решеткой несколько месяцев. За незаконную деятельность им грозит штраф и депортация.
Никита Готский
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