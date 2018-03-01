Анна Седокова изменилась до неузнаваемости

Певица и телеведущая Анна Седокова настолько изменила свою внешность, что фанаты перестали её узнавать. Теперь ей советуют брать уроки макияжа, чтобы вернуть узнаваемость.

Новое фото, которое Седокова разместила в своём Instagram, заставило многих поразмыслить, кого они видят на снимке. Девушка поразила фанатов изменениями на своём лице. Теперь, увидев её на улице, можно сначала и не понять, кто это на самом деле. Помимо потрясающей фигуры, которая с третьими родами стала только лучше, Анну узнавали благодаря выразительным глазам, густым бровям, пухлым губам и «правильным» скулам.

На новой фотографии явно другая девушка: пухлые щёки, странно зауженные глаза, «не та» улыбка. Пользователи социальной сети и раньше отмечали то, что внешность Седоковой то и дело меняется. Однако подписчицы уверены, что о руках хирурга речи идти не может. Они советую Анне контролировать макияж, который ей наносят, и самой посетить несколько уроков. Ведь узнать её можно только с фирменными чертами, не выделив которые она становится совершенно другим человеком.