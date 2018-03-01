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| | Анна Седокова изменилась до неузнаваемости

Анна Седокова изменилась до неузнаваемости

Вчера, 19:45
Певица и телеведущая Анна Седокова настолько изменила свою внешность, что фанаты перестали её узнавать. Теперь ей советуют брать уроки макияжа, чтобы вернуть узнаваемость.

Анна Седокова изменилась до неузнаваемости

 

Новое фото, которое Седокова разместила в своём Instagram, заставило многих поразмыслить, кого они видят на снимке. Девушка поразила фанатов изменениями на своём лице. Теперь, увидев её на улице, можно сначала и не понять, кто это на самом деле. Помимо потрясающей фигуры, которая с третьими родами стала только лучше, Анну узнавали благодаря выразительным глазам, густым бровям, пухлым губам и «правильным» скулам.

Анна Седокова изменилась до неузнаваемости

 

На новой фотографии явно другая девушка: пухлые щёки, странно зауженные глаза, «не та» улыбка. Пользователи социальной сети и раньше отмечали то, что внешность Седоковой то и дело меняется. Однако подписчицы уверены, что о руках хирурга речи идти не может. Они советую Анне контролировать макияж, который ей наносят, и самой посетить несколько уроков. Ведь узнать её можно только с фирменными чертами, не выделив которые она становится совершенно другим человеком.
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