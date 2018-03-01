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| | Вдову Алексея Петренко заподозрили в применении черной магии

Вдову Алексея Петренко заподозрили в применении черной магии

Вчера, 19:37
Вдова актера Алексея Петренко Азима Абдумаминова судится с предполагаемым отцом ее дочери. Другие дети покойного артиста, в свою очередь, обвиняют ее в черной магии.

Вдову Алексея Петренко заподозрили в применении черной магии

 

Бывший водитель Петренко Улугбек Сулейманов пришел в студию «Прямого эфира» с Андреем Малаховым. Он говорит, что является биологическим отцом Мелании дочери Петренко и Азимы. Мужчина хочет добиться опеки над девочкой и забрать ее в свою семью. Азима уверена, что Улугбек действует по договоренности со старшей дочерью ее усопшего супруга Полиной. Абдумаминовой предлагают сделать тест ДНК на отцовство, но она отказывается пойти на этом шаг.

Знакомые утверждают, что когда-то Азима представляла им Сулейманова как своего мужа. Они вспоминают, что Улугбек сильно полюбил свою дочь. Вскоре Азима пришла в гости к друзьям в компании Алексея Петренко. Другие считают, что Абдумаминова использовала черную магию для приворожения актера, на которого наслали порчу.
Никита Готский
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