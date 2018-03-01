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| | Кети Топурия гостит у бывшего мужа, чтобы не травмировать дочь

Кети Топурия гостит у бывшего мужа, чтобы не травмировать дочь

Вчера, 20:07
Популярная певица Кети Топурия продолжает часто видеться с экс-супругом Львом Гехманом даже после развода. По словам солистки группы A'STUDIO, они долго пытались жить вместе, несмотря на ссоры ради дочери, но потом нашли в себе силы расстаться. В прошлом году артистка честно написала в соцсети о своем разводе.

Кети Топурия гостит у бывшего мужа, чтобы не травмировать дочь

 

Вместе с тем, бывшие супруги сохранили прекрасные отношения. Они вместе воспитывают маленькую дочь Оливию, ради которой Кети очень часто гостит у Льва. Они вместе решают, в какой садик ходить девочке, какие вкусы и интересы ей прививать, какие занятия посещать.

Иногда Топурия сомневается в своих талантах воспитателя, ведь ей всегда, как и любой матери хочется хвалить и баловать свое дитя. Тем не менее, так же развивали Кети ее собственные родители. Результат такого педагогического приема налицо.

В беседе с журналистами певица прокомментировала свои отношения с рэпером Гуфом. Она не стала распространяться о том, какие чувства питает к коллеге по цеху, но рассказала, почему выкладывают в Сеть совместные фото. Оказалось, артистам не чуждо ничто человеческое и делают они это ради веселья. Каждый такой снимок вызывает резонанс и новую волну сплетен. При этом Кети и Гуф только посмеиваются в кулачок над наивными поклонниками.
Дарья Светозарова
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