Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал признание о причине ее смерти

Бывший муж покойной певицы Уитни Хьюстон Бобби Браун рассказал, что она могла уйти из жизни не из-за наркотиков, как принято считать сейчас. Причина ее смерти может быть в необычном стечении обстоятельств.

Признание экс-супруга Уитни Хьюстон Бобби Брауна насчет смерти певицы поразило общественность: он полагает, что звезда могла уйти из жизни не из-за передозировки кокаином. До настоящего времени именно версии о передозировке наркотиками придерживались большинство СМИ и поклонников знаменитости.Как рассказал Браун, Хьюстон действительно обладала пагубным пристрастием к наркотикам, но в последние месяцы жизни активно боролась с ней. Благодаря лечению в медицинских учреждениях, певица смогла фактически побороть свою зависимость и много работала. Причину смерти бывшей жены Браун видит в том, что Хьюстон была «сломлена духовно» и в ее «разбитом сердце». Если бы не стечения обстоятельств, то певица могла бы быть живой, считает музыкант.В 2015 году единственная дочь Хьюстон скончалась при похожих обстоятельствах. После смерти в теле девушки были обнаружены следы передозировки спиртным и наркотическими средствами.