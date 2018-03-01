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| | Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал признание о причине ее смерти

Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал признание о причине ее смерти

Вчера, 19:33
Бывший муж покойной певицы Уитни Хьюстон Бобби Браун рассказал, что она могла уйти из жизни не из-за наркотиков, как принято считать сейчас. Причина ее смерти может быть в необычном стечении обстоятельств.

Экс-супруг Уитни Хьюстон сделал признание о причине ее смерти

 

Признание экс-супруга Уитни Хьюстон Бобби Брауна насчет смерти певицы поразило общественность: он полагает, что звезда могла уйти из жизни не из-за передозировки кокаином. До настоящего времени именно версии о передозировке наркотиками придерживались большинство СМИ и поклонников знаменитости.

Как рассказал Браун, Хьюстон действительно обладала пагубным пристрастием к наркотикам, но в последние месяцы жизни активно боролась с ней. Благодаря лечению в медицинских учреждениях, певица смогла фактически побороть свою зависимость и много работала. Причину смерти бывшей жены Браун видит в том, что Хьюстон была «сломлена духовно» и в ее «разбитом сердце». Если бы не стечения обстоятельств, то певица могла бы быть живой, считает музыкант.

В 2015 году единственная дочь Хьюстон скончалась при похожих обстоятельствах. После смерти в теле девушки были обнаружены следы передозировки спиртным и наркотическими средствами.
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