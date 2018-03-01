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| | Лолита прокомментировала дебаты Собчак и Жириновского

Лолита прокомментировала дебаты Собчак и Жириновского

Вчера, 19:29
Известная певица Лолита Милявская выступила с критикой в адрес депутата Владимира Жириновского. То, что в дальнейшем заявила исполнительница, удивило многих подписчиков.

Лолита прокомментировала дебаты Собчак и Жириновского

 

Она акцентировала внимание на том, что не имеет отношения ни к какой политической партии. «Девушка без комплексов» призналась, что полностью разочаровалась в Жириновском после его поведения на дебатах с Ксенией Собчак. Во время прямого эфира он обматерил кандидата в президенты. Лолита подчеркнула, что, с её точки зрения, непозволительно было обращаться с Собчак таким образом.

Милявская напомнила, что экс-звезда «Дом-2» является единственной женщиной на выборах. В начале обращения певица уточнила, что не является феминисткой. При этом, она выступила против насилия над женщинами. Подписчики поддержали Лолиту, согласившись с её точкой зрения по поводу дебатов Собчак и Жириновского.
Вещий Олег
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