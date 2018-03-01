Федеральные каналы насилуют зрителя: Кожевникова раскритиковала современное ТВ

Популярная актриса Мария Кожевникова раскритиковала современное телевидение, обвинив его в «насилии над зрителями». В очередном посте в Instagram знаменитость, знающая кто есть кто в российской политике благодаря депутатскому стажу, написала о том, какую роль играет телевизор в теперешней президентской кампании.

Мария уверяет, что сегодня информационным полем управляет хайп, как и пиаром самих претендентов на президентский пост. Хайп накручивает рейтинги кандидатов и каналов, которые пускают этот хайп в эфир. Коснулась знаменитость и последних дебатов, на которых произошел конфликт между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. Кожевникова и ранее признавалась, что невысокого мнения о Ксении Анатольевне, но на сей раз ее упреки преимущественно звучали в адрес Владимира Вольфовича, который лишь на словах выступает в защиту женщин, а на деле оскорбляет их матом, и даже поднимает руку.

Дарья Светозарова

Далее актриса переключилась непосредственно на федеральное ТВ, которое уже не один месяц муссирует развод Джигарханяна и другие грязные истории вроде как на потребу широкой публике, но на самом деле навязывая ей скандалы, пользуясь особенностями восприятия – негатив вызывает более яркую реакцию. От этого, по словам Марии, не спасает даже выключенный телевизор. «Грязные брызги» все равно попадут.Пользователи единогласно поддержали Марию. Однако главную вину за инцидент с Жириновским фолловеры Кожевниковой возложили на кандидата от «Гражданской инициативы». По их мнению, именно Собчак спровоцировала Владимира Вольфовича на агрессию, а теперь пиарится на скандале. Более четырех тысяч подписчиков актрисы отдали «сердца» данной публикации.