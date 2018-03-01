Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | Федеральные каналы насилуют зрителя: Кожевникова раскритиковала современное ТВ

Федеральные каналы насилуют зрителя: Кожевникова раскритиковала современное ТВ

Вчера, 19:24
Популярная актриса Мария Кожевникова раскритиковала современное телевидение, обвинив его в «насилии над зрителями». В очередном посте в Instagram знаменитость, знающая кто есть кто в российской политике благодаря депутатскому стажу, написала о том, какую роль играет телевизор в теперешней президентской кампании.

Федеральные каналы насилуют зрителя: Кожевникова раскритиковала современное ТВ

 

Мария уверяет, что сегодня информационным полем управляет хайп, как и пиаром самих претендентов на президентский пост. Хайп накручивает рейтинги кандидатов и каналов, которые пускают этот хайп в эфир. Коснулась знаменитость и последних дебатов, на которых произошел конфликт между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. Кожевникова и ранее признавалась, что невысокого мнения о Ксении Анатольевне, но на сей раз ее упреки преимущественно звучали в адрес Владимира Вольфовича, который лишь на словах выступает в защиту женщин, а на деле оскорбляет их матом, и даже поднимает руку.

Федеральные каналы насилуют зрителя: Кожевникова раскритиковала современное ТВ

 

Далее актриса переключилась непосредственно на федеральное ТВ, которое уже не один месяц муссирует развод Джигарханяна и другие грязные истории вроде как на потребу широкой публике, но на самом деле навязывая ей скандалы, пользуясь особенностями восприятия – негатив вызывает более яркую реакцию. От этого, по словам Марии, не спасает даже выключенный телевизор. «Грязные брызги» все равно попадут.

Пользователи единогласно поддержали Марию. Однако главную вину за инцидент с Жириновским фолловеры Кожевниковой возложили на кандидата от «Гражданской инициативы». По их мнению, именно Собчак спровоцировала Владимира Вольфовича на агрессию, а теперь пиарится на скандале. Более четырех тысяч подписчиков актрисы отдали «сердца» данной публикации.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Мария Кожевникова жёстко раскритиковала кандидата в президенты Ксению Собчак
Мария Кожевникова жёстко раскритиковала кандидата в президенты Ксению Собчак

Популярная актриса театра и кино, а также бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова жёстко раскритиковала всех артистов, которые лезут в президенты России. К

Мария Кожевникова опубликовала пост в честь своего дня рождения
Мария Кожевникова опубликовала пост в честь своего дня рождения

Актриса Мария Кожевникова выложила на своем профиле в сети Instagram фотографию, к которой написала комментарий, посвященный ее дню рождения. Сегодня

Мария Кожевникова вернулась из путешествия длиной в 1000 км
Мария Кожевникова вернулась из путешествия длиной в 1000 км

Мария Кожевникова, депутат Госдумы и актриса, опубликовала в личном фотоблоге Instagram фото из путешествия. Знаменитость в этот раз обошлась без лоска, и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости