Экс-участник "Дом-2" увёл поклонников у Ольги Бузовой

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Денис Ковалёв пришёл на концерт Ольги Бузовой в Хабаровске. В результате он увёл у неё поклонников, а также раскритиковал мероприятие, назвав его «безэмоциональным».

Вещий Олег

Накануне Бузова выступала в Хабаровске с сольным концертом. Посмотреть на это пришёл один из бывших участников проекта «Дом-2». Денис Ковалёв на своей странице в Instagram раскритиковал концерт. Он подчеркнул, что Бузова является лицемерной личностью. «Прям безэмоционально для меня прошел концерт», - написал Ковалёв в своём блоге. Ранее поклонники уже раскритиковали Бузову за пошлость на концерте в Хабаровске.Она показала своим зрителям трусы и интимные части тела. Сам же экс-участник «Дом-2» уточнил, что на концерте с ним стали массово фотографироваться зрители, но даже это не принесло ему удовольствия от выступления Бузовой. При этом, подтанцовку Ковалёв назвал очень хорошей. Бузова на данный момент никак не прокомментировала такие обвинения.