"Дом-2": Фанатов испугала странная грудь Марии Кохно

У поклонников телепроекта «Дом-2», что называется, «своя атмосфера», потому обсуждение частей тела на протяжении всего дня им не кажется странным времяпрепровождением. «Жертвой» подобного обсуждения стала бывшая участница проекта Мария Кохно. Активные дискуссии вызвала фотография, которая та, на свою беду, разместила в Instagram, и моментально нарвалась на своих хейтеров.

Николай Офицеров

Они, в частности, отетили, что бюст Кохно имеет довольно странную форму и разъехался в стороны. На снимках Мария сидит в коротком топе и спортивном костюме с джойстиком в руках. Некоторых подписчиков заинтересовало, во что же играет девушка и увлекается ли видеоиграми в общем. Тем не менее, таковых было ничтожно мало, если сравнивать с теми, кто захотел узнать, почему грудь Кохно имеет столь непропорциональную форму.Некоторые фолловеры уверены в том, что все дело в «сидящем» топе, а некоторые отметили, что виной всему уже и сама девушка, бюст которой изначально неправильной формы. Подписчики считают, что Марии ни в коем случае нельзя сутулиться, ведь это портит весь ее внешний вид. За день бывшая звезда реалити-шоу заработала более 34 тысяч лайков на своем фото.