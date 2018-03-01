"Дом-2": Фанатов испугала странная грудь Марии Кохно

Они, в частности, отетили, что бюст Кохно имеет довольно странную форму и разъехался в стороны. На снимках Мария сидит в коротком топе и спортивном костюме с джойстиком в руках. Некоторых подписчиков заинтересовало, во что же играет девушка и увлекается ли видеоиграми в общем. Тем не менее, таковых было ничтожно мало, если сравнивать с теми, кто захотел узнать, почему грудь Кохно имеет столь непропорциональную форму.
Некоторые фолловеры уверены в том, что все дело в «сидящем» топе, а некоторые отметили, что виной всему уже и сама девушка, бюст которой изначально неправильной формы. Подписчики считают, что Марии ни в коем случае нельзя сутулиться, ведь это портит весь ее внешний вид. За день бывшая звезда реалити-шоу заработала более 34 тысяч лайков на своем фото.