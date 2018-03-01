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| | Экс-солистка "Фабрики" изменила свой имидж

Экс-солистка "Фабрики" изменила свой имидж

Сегодня, 18:14
Солистка группы «Фабрика» Александра Савельева выложила в социальную сеть Instagram свои новые фото, на которых она поменяла имидж. Некоторые поклонники даже не узнали своего кумира.

Экс-солистка "Фабрики" изменила свой имидж

 

В недавнем своем интервью Александра Савельева рассказала о своей семейной жизни. Она уже восемь лет как живет с актером и режиссером Кириллом Сафоновым, и с тех пор ни разу не меняла свой имидж. Но она устала от всего и решила с приходом весны изменить свою внешность. Александра сделала себе новую стрижку и покрасила волосы. От таких перемен поклонники певицы пришли в восторг, прокомментировав, что ей уже давно надо было изменить свой образ.

Экс-солистка "Фабрики" изменила свой имидж

 

В данный момент Александра Савельева работает над своим сольным проектом, который она планирует выпустить в ближайшее время.
Пелагея Лебединская
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