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| | Новая итальянская модель сместит с пьедестала красоты Монику Беллуччи

Новая итальянская модель сместит с пьедестала красоты Монику Беллуччи

Сегодня, 18:02
Италия по праву считается «кузницей» прекрасных женщин, однако Бьянка Балти явно не рядовая красотка. Она произвела настоящий фурор на Апеннинах еще в 2005 году, когда заключила контракт с брендом Dolce & Gabbana.у Девушка является его лицом все последние годы. Делит она это гордое звание с прославленной актрисой Моникой Беллуччи.

Новая итальянская модель сместит с пьедестала красоты Монику Беллуччи

 

Секрет привлекательности Бьянки в том, что она итальянка лишь наполовину, по папе. А вот мама является носителем азербайджанских генов. В мир моды она попала совершенно случайно. Она работала в супермаркете в отделе химии, пытаясь скопить денег на морской вояж. Однажды туда зашел представитель модельного агентства. Увидев симпатичную продавщицу он пригласил ее на пробы. Пухлые губки Бьянки обеспечили ей постоянное присутствие в рекламе косметики.

Красавица уверяет, что не сидит ни на каких диетах, и не любит ограничений в еде. Из спорта увлекается только йогой и очень любит заниматься благотворительностью, помогает детям всего мира в качестве представителя SOS Villaggi Dei Bambini.
Дарья Светозарова
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