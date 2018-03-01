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| | Журналисты нашли очередного «нового» отца принца Гарри

Журналисты нашли очередного «нового» отца принца Гарри

Сегодня, 17:56
Зарубежная пресса в очередной раз разыскала «нового настоящего» отца британского наследника принца Гарри. Корреспонденты считают, что наследный принц был произведен на свет от офицера вал.

Журналисты нашли очередного «нового» отца принца Гарри

 

На протяжении долгого времени в общественности ходят разговоры о том, что принц Чарльз не является родным отцом принца Гарри. Журналисты все время пытаются найти доказательства того, что в 80-е годы принцесса Диана была неверна своему супругу и зачала младшего наследника от другого мужчины. В течении всего времени, что ходят слухи, появлялись несколько претендентов на роль отца. Первым на роль отца претендовал инструктор верховой езды Джеймс Хьюитт, который к тому же и рыжеволосый. С ним у Дианы были романтические отношения. На такое предположение Хьюитт сказал, что когда у них с принцессой начались отношения Гарри ходил в детский сад, поэтому он не мог быть его отцом.

Однако сейчас пресса обратила внимание на валлийского офицера Марка Дайера. Дело в том, что королевская семья сделала все, чтобы убедить общественность, что Чарльз - отец Гарри, но журналисты не верят в это, потому что они не похожи, а вот с Дайером Гарри похож, как две капли воды. Также стало известно, что Марк и Гарри очень тесно общаются и принц даже пригласил офицера на свою свадьбу. Однако власти опровергают это предположение, так как цвет волос не может быть доказательством.
Анна Котова
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