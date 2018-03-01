Журналисты нашли очередного «нового» отца принца Гарри

Зарубежная пресса в очередной раз разыскала «нового настоящего» отца британского наследника принца Гарри. Корреспонденты считают, что наследный принц был произведен на свет от офицера вал.

Анна Котова

На протяжении долгого времени в общественности ходят разговоры о том, что принц Чарльз не является родным отцом принца Гарри. Журналисты все время пытаются найти доказательства того, что в 80-е годы принцесса Диана была неверна своему супругу и зачала младшего наследника от другого мужчины. В течении всего времени, что ходят слухи, появлялись несколько претендентов на роль отца. Первым на роль отца претендовал инструктор верховой езды Джеймс Хьюитт, который к тому же и рыжеволосый. С ним у Дианы были романтические отношения. На такое предположение Хьюитт сказал, что когда у них с принцессой начались отношения Гарри ходил в детский сад, поэтому он не мог быть его отцом.Однако сейчас пресса обратила внимание на валлийского офицера Марка Дайера. Дело в том, что королевская семья сделала все, чтобы убедить общественность, что Чарльз - отец Гарри, но журналисты не верят в это, потому что они не похожи, а вот с Дайером Гарри похож, как две капли воды. Также стало известно, что Марк и Гарри очень тесно общаются и принц даже пригласил офицера на свою свадьбу. Однако власти опровергают это предположение, так как цвет волос не может быть доказательством.