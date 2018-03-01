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| | Актриса Наталья Бардо добилась гармонии без диеты и спорта

Актриса Наталья Бардо добилась гармонии без диеты и спорта

Сегодня, 17:49
Российская актриса Наталья Бардо поведала своим поклонникам, как ей удалось достичь гармонии в сложный рабочий период. Для этого нужно уметь расслабляться и пассивно отдыхать.

Актриса Наталья Бардо добилась гармонии без диеты и спорта

 

Февраль Бардо провела в Лос-Анджелесе, где отдыхала после съемок в кинопроекте «Улетный экипаж». По словам Натальи, артистам приходилось трудиться по 15 часов в сутки, выходных они почти не имели. Себя Бардо сравнила с выжатым лимоном, соответствующее было и настроение. В определенный момент она поняла, что хочет отдыхать, после чего отправилась в Лос-Анджелес.

В США Наталья вела пассивный образ жизни: она не занималась спортом, позволила себе есть, что хотела, не соблюдая диету. Бардо признается, что в Америке у нее есть давние друзья, которые помогли ей настроиться на нужную волну и на время забыть о тяжелой работе. Недавно актриса вернулась в Россию, где ее ждут съемки и кастинги.
Никита Готский
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