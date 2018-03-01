«Зазвездилась»: Поклонники раскритиковали отношение Ольги Бузовой к своей аудитории

Певица Ольга Бузова, несмотря на критику вокальных данных,
становится всё популярнее. Однако фанаты из разных частей России указывают, что
артистка начала «звездиться», разочаровывая своим отношением к ним, как
сообщает VistaNews.
После концерта в Хабаровске Ольга Бузова вышла «на бис» к
поклонникам. Она спела с ними любимую для значительной части фанатов композицию
«Хит-парад». Однако артистка внезапно забылась и сказала, что раньше её не
приглашали выйти «на бис». Между тем, такое уже было осенью прошлого года.
Подобные «провалы в памяти» Ольги Бузовой натолкнули фанатов на мысль, что она
не слишком уважает их мнение и отношение к ней.
Стоит отметить, что в Сети всё чаще пишут о негативном
отношении артистки к поклонникам. Ольга Бузова не общается с фанатами вне
камер, а если что-то и делает, то слишком явно напоказ. Когда был концерт в
Благовещенске, так и вовсе некоторые интернет-пользователи пожаловались, что
охрана звезды отталкивала их, словно и людьми не считала. Одна подписчица отметила,
что артистка никогда просто так не позволит сфотографироваться на улице,
воспринимая такую просьбу с презрением во взгляде.
Ирина Летинская