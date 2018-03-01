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| | «Зазвездилась»: Поклонники раскритиковали отношение Ольги Бузовой к своей аудитории

«Зазвездилась»: Поклонники раскритиковали отношение Ольги Бузовой к своей аудитории

Сегодня, 18:05
Певица Ольга Бузова, несмотря на критику вокальных данных, становится всё популярнее. Однако фанаты из разных частей России указывают, что артистка начала «звездиться», разочаровывая своим отношением к ним, как сообщает VistaNews.

«Зазвездилась»: Поклонники раскритиковали отношение Ольги Бузовой к своей аудитории

 

После концерта в Хабаровске Ольга Бузова вышла «на бис» к поклонникам. Она спела с ними любимую для значительной части фанатов композицию «Хит-парад». Однако артистка внезапно забылась и сказала, что раньше её не приглашали выйти «на бис». Между тем, такое уже было осенью прошлого года. Подобные «провалы в памяти» Ольги Бузовой натолкнули фанатов на мысль, что она не слишком уважает их мнение и отношение к ней.

Стоит отметить, что в Сети всё чаще пишут о негативном отношении артистки к поклонникам. Ольга Бузова не общается с фанатами вне камер, а если что-то и делает, то слишком явно напоказ. Когда был концерт в Благовещенске, так и вовсе некоторые интернет-пользователи пожаловались, что охрана звезды отталкивала их, словно и людьми не считала. Одна подписчица отметила, что артистка никогда просто так не позволит сфотографироваться на улице, воспринимая такую просьбу с презрением во взгляде.

Ирина Летинская
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