В Британии водитель такси Uber не выгнал пассажиров за секс прямо в салоне авто

В Британии водитель такси Uber не выгнал пассажиров за секс прямо в салоне автоСегодня, 18:04
Сервис Uber и «Сбербанк» запустили совместный проект. Теперь эти организации предоставляют возможность приобретения автомобилей для такси в лизинг.
Компания Uber Technologies Inc. получит разрешение на регистрацию беспилотных авто в США, штате Калифорния.
На сайте городской управы Берлина сообщается о том, что власти Берлина запретили работу мобильного приложения для вызова такси Uber из-за небезопасности услуг