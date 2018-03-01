В Британии водитель такси Uber не выгнал пассажиров за секс прямо в салоне авто

В Британии 28 февраля у водителя такси Uber возникла неловкая ситуация. Его клиенты решили заняться сексом, пока ехали, как сообщает «Версия.Инфо».

Пассажиры ничего не сказали водителю Uber. Он сам увидел, как внезапно они разделись, и парень стал упрашивать, чтобы девушка сделала минет. Когда работник Uber это обнаружил, то остановил авто, говоря, что пассажиры должны уйти.

Однако пара пообещала, что дальне будет вести себя прилично. Тем не менее прошло совсем немного времени, как парень и девушка снова разделись. По словам водителя, раньше с ним такого не было, хотя он знал, что подобное вообще бывает в работе Uber. Мужчина проявил терпение и позволил паре доехать до пункта назначения, отметив потом, что такая ситуация просто слишком его шокировала.

Ирина Летинская