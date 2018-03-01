Станислав Садальский горюет об утрате умершей Ларисы Васильевой

Знаменитый артист Станислав Садальский в своем блоге в социальной сети Instagram сообщил о смерти русской писательницы Ларисы Васильевой.

Пелагея Лебединская

Станислав Садальский ранее всегда поддерживал дружеские отношения с усопшей писательницей Ларисой Васильевой. Он очень тепло отзывается о ней и благодарит ее за произведения - «Кремлевские жены» и «Дети Кремля». Автор очень отличалась от других писателей отважной смелостью и честностью, ведь за такие книги, в которых она рассказывала о жизни политиков проживавших за стенами Кремля, во времена их написания можно было угодить в тюрьму. Также артист попросил у покойной Васильевой прощения и простился с ней навсегда.Отметим, что поэтесса Лариса Васильева ушла из жизни 27 февраля этого года. Она умерла в 82 года от онкологической болезни, с которой боролась несколько лет.