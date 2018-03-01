Ольга Бузова разделась на концерте в Хабаровске

Известная российская певица Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала откровенное видео с концерта в Хабаровске. На кадрах можно заметить, как звезда «Дом-2» демонстрирует своим поклонникам трусы и полуобнажённое тело.

Вещий Олег

Бузова пыталась демонстрировать своим поклонникам сложные акробатические элементы, но в результате всё сводилось к тому, что откровенность была воспринята, как пошлость. «Оля, ну зачем голышом выступать?», - написала одна из подписчиц. В основном Бузову раскритиковали за неудачный выбор внешнего вида. Сама же певица не стала отвечать на такие обвинения.На своей странице Бузова обрадовалась удачному, по её мнению, выступлению в Хабаровске. Среди зрителей была в основном молодежь, которая осталась недовольна от такой пошлости Бузовой. В зале можно заметить порядка сотни человек, свободного места между зрителями было много. Отсюда следует, что особым спросом в Хабаровске звезда «Дом-2» не пользуется.