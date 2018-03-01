NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин В Москве выдвинули Тимати и Фадеева на пост президента РФ
| | Ольга Бузова разделась на концерте в Хабаровске

Ольга Бузова разделась на концерте в Хабаровске

Сегодня, 16:57
Известная российская певица Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала откровенное видео с концерта в Хабаровске. На кадрах можно заметить, как звезда «Дом-2» демонстрирует своим поклонникам трусы и полуобнажённое тело.

Ольга Бузова разделась на концерте в Хабаровске

 

Бузова пыталась демонстрировать своим поклонникам сложные акробатические элементы, но в результате всё сводилось к тому, что откровенность была воспринята, как пошлость. «Оля, ну зачем голышом выступать?», - написала одна из подписчиц. В основном Бузову раскритиковали за неудачный выбор внешнего вида. Сама же певица не стала отвечать на такие обвинения.

На своей странице Бузова обрадовалась удачному, по её мнению, выступлению в Хабаровске. Среди зрителей была в основном молодежь, которая осталась недовольна от такой пошлости Бузовой. В зале можно заметить порядка сотни человек, свободного места между зрителями было много. Отсюда следует, что особым спросом в Хабаровске звезда «Дом-2» не пользуется.
Вещий Олег
Новости по теме
Ольга Бузова показала свои прозрачные трусы
Ольга Бузова показала свои прозрачные трусы

Российская певица Ольга Бузова шокировала поклонников своим откровенным снимком. Она опубликовала эротическое фото, на котором можно рассмотреть пикантные

Ольга Бузова призналась поклонникам, с кем спит по ночам
Ольга Бузова призналась поклонникам, с кем спит по ночам

Популярная телеведущая и новоиспеченная певица Ольга Бузова сообщила поклонникам, с кем спит по ночам. После расставания с супругом – футболистом Дмитрием

Ольга Бузова соблазнила фото в купальнике
Ольга Бузова соблазнила фото в купальнике

Звезда телеэкранов Ольга Бузова опубликовала шокирующее фото в Instagram. Знаменитая телеведущая и певица опубликовала фотографию в купальнике, чем привлекла

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости