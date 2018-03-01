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| | Подписчики обвинили Анну Хилькевич в лицемерии

Подписчики обвинили Анну Хилькевич в лицемерии

Сегодня, 16:44
Актриса Анна Хилькевич опубликовала фото в искусственной шубе и похвасталась, что никто из животных не пострадал. Однако поклонники обратили внимание на одну деталь и обвинили актрису в лицемерии.

Подписчики обвинили Анну Хилькевич в лицемерии

 

Звезда телеканала ТНТ Анна Хилькевич опубликовала в своём Instagram фото в розовой плюшевой шубе и написала: «Да-да, моя любимая плюшевая шубка! Зато тёплая и не из шкурок убитых животных». Публикация понравилась многим поклонникам Анны и всего за два часа набрала 82 тысячи «лайков». Однако другие пользователи Сети оказались настроены более критично. Рассмотрев фото внимательно, они обвинили Хилькевич в лицемерии.

Оказалось, что в дополнение к эко-шубке из плюша Анна Хилькевич подобрала кожаную сумку, про которую явно нельзя сказать, что она не «из шкурок убитых животных». Пользователи наперебой начали писать актрисе: «Тогда надо и сумку не кожаную носить, не хочу вас расстраивать, но она тоже из животных делается», «Сумка тоже не из кожи?», «А на обед мяско убитых птичек, рыбок, хрюшек с таким же удовольствием кушаешь. Это естественный отбор. И в некоторых уголках нашей страны без натуральных шкур люди просто бы не выжили», «У неё и из шкурок достаточно шубок». Некоторые поклонники вступились за актрису и написали, что неясно, сшита сумка из натуральной или из искусственной кожи. Сама Анна Хилькевич пока никак не прокомментировала ситуацию.
Виктория Ниц
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