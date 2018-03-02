Татьяна Буланова сняла новый клип на композицию Михаила Гуцериева

Комментируя событие, Татьяна Буланова заявила, что ей очень нравятся песни Михаила Гуцериева. Она напомнила, что ранее они совместно уже выпустили композицию «Не бойтесь любви». Ей было суждено обрести культовый статус, и Татьяна Буланова даже дала такое же название своему альбому.
Режиссер Рустам Романов стал режиссером клипа на песню «В доме, где живет моя печаль». По его словам, у него остались исключительно положительные впечатления от дебютной работы с Татьяной Булановой. Певица тоже отметила позитив от съемок в клипе под руководством Романова. Согласно сюжету клипа, Буланова исполняет роль жены архитектора, который думает только о работе. В результате все приходит к разрыву отношений. Через несколько лет женщина приезжает в старый дом, чтобы воскресить в памяти воспоминания о прошлой семейной жизни.